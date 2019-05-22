23.05.19 Прочитали 150 раз

KIA показала интерьер нового компактного кроссовера для России

KIA compact SUV 4

Компания KIA представила первые официальные изображения интерьера своего нового компактного кроссовера, который появится на российском рынке в 2020 году. Премьера модели в Корее состоится уже этим летом, сообщает пресс-служба KIA.

Как отмечается, дизайн интерьера ориентирован на молодых людей, предпочитающих простые, но смелые визуальные решения. Отделка салона выполнена из высококачественных материалов. Металлические элементы в отделке дефлекторов воздуховодов, ниспадающая линия широкой передней панели подчеркивают особое внимание, уделенное разработчиками современным технологическим решениям.

Одним из наиболее заметных элементов передней панели стала навигационная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. Ниже, под приятной на ощупь центральной консолью, расположен блок управления климатической установкой. Дополнительные возможности адаптировать атмосферу в салоне под настроение водителя и пассажиров открывает фирменная система подсветки KIA Sound Mood Lighting, позволяющая подбирать соответствующее световое оформление.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый кроссовер KIA сегмента B-SUV будет выпускаться дя российского рынка локально, как и все модели KIA в нашей стране. При этом в компании уверены, что новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

Новый SUV создан на основе концепта SP Signature, представленного в апреле нынешнего года. Как отмечается, в дизайне нового кроссовера очертания традиционного внедорожника сочетаются с такими нетипичными для этого класса деталями экстерьера, как удлиненный капот, строгая линия, формирующая облик переднего бампера, и очерченные грани на поверхностях. Выразительная плечевая линия подчеркивает сужающиеся к задним стойкам боковые стекла, а задний бампер с имитацией выпускных патрубков придает автомобилю спортивный внешний вид. Стоит также отметить, что новый компактный внедорожник получил светодиодную оптику.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры новинки внедорожники suv кроссоверы kia

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