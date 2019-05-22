«ТрансТехСервис» открыл дилерский центр BMW в Казани

Автохолдинг «ТрансТехСервис» открыл в Казани обновленный дилерский центр BMW, который был реконструирован в соответствии с новыми стандартами автомобильного бренда, включая новое оформление шоу-рума, мебель и специальное оборудование. Современный дилерский центр BMW предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания автомобилей – автокредитования, страхования, лизинга и trade-in, сообщает пресс-служба «ТрансТехСервис».

Автоцентр имеет общую площадь 2215,8 кв.м. Просторный шоу-рум площадью 880 кв.м позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда. Автомобили можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами BMW.

В ремонтной зоне площадью 791,4 кв.м работают 1 пост активной приемки, 6 подъемников, 2 поста компьютерной диагностики, 1 стенд регулировки углов установки колес и 1 пост мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное дистрибьютером для диагностики, технического и гарантийного обслуживания машин этого бренда. Например, вибростенд, стенд увода, тормозной стенд. Одновременно здесь могут обслуживаться до 10 автомобилей. На складе площадью 397 кв.м хранится широкий спектр фирменных запчастей, что позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов, приезжающих на обслуживание. Также к услугам клиентов зона отдыха и кафе.

Напомним, партнерство «ТТС» и BMW Group Россия началось в 1997 году. «ТрансТехСервис» является официальным дилером бренда в Казани, Уфе, Набережных Челнах и Оренбурге. В портфель «ТТС» входят 20 автомобильных брендов, а география присутствия охватывает 10 городов России. «ТрансТехСервис» представлен в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры BMW реализовали 13085 автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее. В результате баварский бренд стал лидером премиального сегмента в России. Как отмечает генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, продолжительному росту BMW на российском рынке способствует, прежде всего, самая «молодая» линейка автомобилей в премиум-сегменте. «Мы полностью обновили линейку BMW X, а это ключевые модели для рынка страны. Ценообразование тоже играет большую роль», – заявил он.