Цифра недели: Средний возраст грузовых автомобилей в России – 19 лет

Согласно данным последнего исследования структуры российского автопарка, проведенного аналитическим агентством "АВТОСТАТ", средний возраст грузовых автомобилей в нашей стране составляет 19,2 лет. При этом аналитики отмечают, что около 80% парка грузовиков - старше 10 лет. Доли грузовых автомобилей до 5 лет и от 5 до 10 лет составили 11,7% и 10% соответственно.

Аналитики также констатируют, что средний возраст российских автобусов почти на 5 лет меньше – 14,5. Доля «возрастных» транспортных средств в этом сегменте тоже достаточно велика – 57,4%, в то время как относительно новые автобусы (до пяти лет) составляют менее четверти парка – 23,2%.

Самый «молодой» сегмент среди российской коммерческой техники – легкие коммерческие автомобили. Средний возраст машин этого сегмента – 12,6 лет. Доля парка старше десяти лет занимает 53,4%, остальная часть приходится на транспортные средства до 5 лет и от 5 до 10 лет почти поровну – 22,8% и 23,8%.

Вопросы обновления парка коммерческих автомобилей будут рассмотрены на конференции «РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ - итоги, игроки, инструменты, прогнозы», которая пройдет 14 апреля 2011 года.