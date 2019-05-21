Land Rover представил обновленный Discovery Sport

Компания представила обновленный компактный кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года. Автомобиль отличают новые фирменные светодиодные головные фары и задние фонари, обновленная решетка радиатора и бамперы. Салон Discovery Sport дополнился передовой мультимедийной системой Touch Pro и широким рядом премиальных материалов, сообщает пресс-служба британской марки.

Discovery Sport 2020 модельного года доступен в комплектациях Standard, S, SE и HSE, а также в версии R-Dynamic, которая выделяется специальной гравировкой цвета Shadow Atlas на капоте и двери багажного отделения. Салон этой модификации также дополнен накладками на пороги, которые подчеркивают разницу между спецверсией и стандартной модификацией.

Новый Discovery Sport доступен с интеллектуальным зеркалом заднего вида ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран одним нажатием кнопки. Новая технология Ground View призвана помочь водителям преодолевать высокие бордюры или передвигаться по бездорожью. Для Discovery Sport также представлена система Smart Settings, которая использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта, чтобы изучить предпочтения водителя, настроить массажные программы и положение кресла, любимую музыку и климат-контроль, а также положение рулевой колонки.

Задняя камера доступна уже в базовой комплектации на всех моделях, как и пакет передовых систем помощи водителю. Среди них представлен адаптивный круиз-контроль с ассистентом рулевого управления, который выравнивает автомобиль в полосе движения в соответствии с дорожной разметкой и поддерживает безопасную дистанцию от впереди идущего транспорта. Другие системы активной безопасности включают систему удержания полосы (Lane Keep Assist), автономного экстренного торможения (Autonomous Emergency Braking) и контроля степени усталости водителя (Driver Condition Monitor).

Как отмечает коммерческий директор Jaguar Land Rover Феликс Бротигем, Discovery Sport стал одним из самых востребованных автомобилей Land Rover – в течение последних трех лет он уверенно удерживал лидерство в своем сегменте, благодаря чему на сегодняшний момент было реализовано почти полмиллиона экземпляров.