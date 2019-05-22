Skoda Rapid получит новый турбодвигатель

Компания Skoda официально подтвердила, что бензиновый 1.6 MPI, который доступен для Rapid, будет отправлен в отставку, а на смену ему придет 1,0-литровый турбированный TSI. Правда, пока это касается только индийской версии компактного лифтбека. Новый двигатель появится у модели в начале 2020 года, пишет "Российская газета".

На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант. В паре с мотором будет предложена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

Напомним, в России на выбор покупателям предлагается линейка из трех бензиновых двигателей мощностью от 90 до 125 л.с. Базовым агрегатом является бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. оснащается 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Топовым в линейке является турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с., который сочетается с роботизированной трансмиссией DSG-7.

Базовую комплектацию Entry с бензиновым двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП можно приобрести за 657 тыс. рублей. Топовая версия Skoda Rapid будет стоить уже 1 млн 144 тыс. рублей.

Напомним, компактный лифтбек Skoda Rapid производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге по методу полного цикла с 2014 года, а с 2017 года было налажено производство обновленной версии модели. Skoda Rapid является безусловным бестселлером марки на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года в России было реализовано 11224 автомобилей этой модели – на 3% больше, чем за тот же период годичной давности.

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