22.05.19 Прочитали 433 раз

Skoda Rapid получит новый турбодвигатель

Skoda Rapid получит новый турбодвигатель

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Компания Skoda официально подтвердила, что бензиновый 1.6 MPI, который доступен для Rapid, будет отправлен в отставку, а на смену ему придет 1,0-литровый турбированный TSI. Правда, пока это касается только индийской версии компактного лифтбека. Новый двигатель появится у модели в начале 2020 года, пишет "Российская газета".

На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант. В паре с мотором будет предложена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

Напомним, в России на выбор покупателям предлагается линейка из трех бензиновых двигателей мощностью от 90 до 125 л.с. Базовым агрегатом является бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. оснащается 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Топовым в линейке является турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с., который сочетается с роботизированной трансмиссией DSG-7.

Базовую комплектацию Entry с бензиновым двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП можно приобрести за 657 тыс. рублей. Топовая версия Skoda Rapid будет стоить уже 1 млн 144 тыс. рублей.

Напомним, компактный лифтбек Skoda Rapid производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге по методу полного цикла с 2014 года, а с 2017 года было налажено производство обновленной версии модели. Skoda Rapid является безусловным бестселлером марки на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года в России было реализовано 11224 автомобилей этой модели – на 3% больше, чем за тот же период годичной давности.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 
Загрузка...