Audi Q5 стал подключаемым гибридом

Компания Audi представила новую модификацию кроссовера Q5 – с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Автомобиль получил обозначение Q5 55 TFSI e quattro.

Как пишет портал Autonews.ru, в состав силовой установки вошел 2,0-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 252 л. с. и 370 Н•м крутящего момента. Он действует в паре со 143-сильным электромотором, интегрированным в 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. В сумме агрегаты выдают 367 л.с. и 500 Н•м.

Кроссовер способен ускоряться с места до «сотни» за 5,3 секунды, а его максимальная скорость составила 239 км/ч. Исключительно на электрической тяге автомобиль может проехать до 40 км со скоростью, не превышающей 135 км/ч.

Комплект аккумуляторов на 14,1 кВт•ч расположен под багажным отделением. Его запас можно полностью пополнить за два с половиной часа при помощи 400-вольтового уличного устройства. В случае подключения к стандартной 220-вольтовой домашней розетке на подзарядку уйдет около шести часов.

В стандартное оснащение кроссовера входит обвес кузова S Line, 18-дюймовые колеса, светодиодные головные фары и трехзонный климат-контроль. В Германии цены на Audi Q5 55 TFSI e quattro стартуют с отметки 60 тыс. 450 евро (4,35 млн рублей).

Напомним, полноприводный кроссовер Audi Q5, который недавно обзавелся в России новой бензиновой версией, в настоящее время доступен по цене от 3 млн 270 тысяч до 3 млн 585 тыс. рублей.

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