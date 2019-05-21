Ford сохранит дилерскую сеть во всех регионах России

Компания Ford Sollers приняла более100 заявок от дилерских центров на продолжение партнерства. Уже более 85% официальных дилеров подтвердили свое намерение продолжить работу с брендом Ford в формате Transit-центра или сервисного центра, сообщает пресс-служба компании. Как отмечается, дальнейшее развитие успешного бизнеса Ford Sollers в сфере коммерческих автомобилей, а также большой парк легковых автомобилей в России, позволит всем дилерским центрам Ford продолжить работу с брендом.

По оценкам Ford Sollers, 99% официальных дилеров продолжат сотрудничество с брендом Ford в одном из форматов. Таким образом, количество городов, где доступно сервисное обслуживание у официального дилера Ford, сохранится, а сеть специализированных Transit-центров расширится. Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 тыс. единиц не старше 10 лет.

Больше половины дилеров Ford Sollers будут заниматься как продажей и обслуживанием Ford Transit, так и ремонтом, и обслуживанием легковых автомобилей Ford, остальные – исключительно обслуживанием и ремонтом.

Напомним, в марте акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан).

Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.