В Татарстане на один новый проданный автомобиль приходится два с пробегом

Объем рынка новых легковых машин в Татарстане по итогам 1 квартала 2019 года составил чуть более 14 тыс. единиц. Аналогичный показатель по подержанным автомобилям равен 28,2 тыс. экземпляров. Таким образом, в республике на один новый проданный автомобиль приходится два с пробегом.

Такие данные привел руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов на круглом столе дилеров Приволжского ФО, который Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) проводила 21 мая в Самаре.

Кроме этого, эксперт отметил, что из регионов ПФО чуть выше данный показатель в Самарской области (2,2 реализованных автомобиля с пробегом на 1 новый). А наибольше такое соотношение в округе наблюдается в Мордовии и Кировской области (4,8 и 4,7 соответственно), где вторичный рынок примерно в 5 раз крупнее первичного.

Также на мероприятии со своими докладами выступили президент РОАД Олег Мосеев и партнер РОАД Александр Усольцев. Они рассказали о проектах Ассоциации для защиты интересов дилеров и технологии повышения эффективности их работы.

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