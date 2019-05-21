Volkswagen Polo в апреле закрепил свое лидерство на авторынке Санкт-Петербурга

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 10,8 тыс. единиц, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Отметим, что Volkswagen Polo, ставший лидером на местном рынке в марте нынешнего года, в апреле закрепил свои позиции, оставшись самым популярным автомобилем среди жителей Северной столицы. Напомним также, что в апреле этот же автомобиль лидировал и на рынке Москвы.

В апреле в Санкт-Петербурге он разошелся тиражом в 560 экземпляров (-4,4%). На второй строчке модельного рейтинга находится KIA Rio (505 шт.; +5,4%). Далее расположилась LADA Vesta (474 шт.; +57,5%), за которой следуют две модели корейской марки Hyundai - Creta и Solaris, которые разошлись одинаковым количеством экземпляров - 440 шт. и обе показывают на питерском рынке падение объемов реализации (-3,5 и -22,4% соответственно).

Ford Focus, на фоне закрытия в России производства леговых автомобилей Ford, продающийся с большими скидками, вышел на 6-ое место в рейтинговой таблице. Его результат в апреле - 326 проданных экземпляров (рост на 128%). Mitsubishi Outlander (317 шт.; +4,6%) - на седьмой позиции. За ним следуют Skoda Rapid (305 шт.; -0,6) и LADA Largus (302 шт.; -7,1%), а замыкает ТОП-10 Volkswagen Tiguan (290 шт.), реализация которого снизилась на 17,9%.

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