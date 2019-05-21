Toyota объявила о возрождении минивэна Granvia

Компания Toyota Motor представила новый минивэн Granvia для австралийского рынка, таким возродив эту модель после 17-летнего перерыва. Продажи минивэнов в Австралии начнутся в конце этого года, о возможности продаж модели на других рынках пока не сообщается, пишет портал Wroom.ru.

Напомним, минивэн Toyota Granvia, созданный на базе модели Hiace, выпускался с 1995 до 2002 года. За пределы Японии эта модель официально не поставлялась, но немало таких машин позднее попали в дальневосточные регионы России.

В основе конструкции новой «Гранвии» тоже лежит коммерческая модель Toyota Hiace, но уже последнего поколения. Минивэн отличается не только внешним оформлением, но и конструкцией ходовой части: здесь независимая пружинная подвеска сзади вместо неразрезного моста на рессорах. В салоне – восемь мест, комфортабельные раздельные сиденья второго ряда и улучшенная отделка.

Гамма силовых агрегатов еще не объявлена, но, скорее всего, Toyota Granvia будет оснащаться бензиновым мотором V6 3.5 мощностью 280 л.с. или турбодизелем объемом 2,8 литра и мощностью 176 л.с. Коробки передач – шестиступенчатые, механическая или автоматическая.

Напомним, в феврале этого года компания Toyota представила новое поколение модели Hiace, которая после нескольких лет отсутствия появится и на российском рынке. По сравнению с предшественником новый Hiace построен на принципиально другой «тележке», созданной по принципам «легковой» модульной платформы TNGA. Поэтому машина сменила бескапотную компоновку на полукапотную: двигатель переехал из кабины вперед. Новая компоновка вылилась в значительное увеличение колесной базы: у стандартной версии она выросла на 640 мм (до 3210 мм), а у длиннобазной с высокой крышей – на все 750 мм (до 3860 мм). На этом фоне несколько теряется даже рост габаритной длины: 5265 мм (плюс 570 мм) и 5915 мм (плюс 535 мм) соответственно. Увеличилась и ширина: 1950 мм вместо 1880 мм у международной модели прошлого поколения и 1695 мм у машин для японского рынка. По не подтвержденной пока информации, новая модель стала примерно на полтонны тяжелее.

Новый Hiace получил широкий выбор вариантов компоновки кузова. Уже сейчас объявлено о девяти версиях серии Van, восьми вариантах серии Tourism и 12 исполнениях автобусов Commuter. Как сообщается, фургоны (от трех до пяти посадочных мест) вмещают поддоны международного стандарта, туристические машины имеют от 11 до 14 мест в различных конфигурациях, а простые автобусы могут перевозить до 17 пассажиров.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».