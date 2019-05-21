22.05.19 Прочитали 168 раз

«Рольф» открыл первый мегамолл автомобилей с пробегом

РОЛЬФ Северо-Запад

Компания «Рольф»  открыла дилерский центр Рольф Северо-Запад в Москве. Новый мегамолл по продаже автомобилей с пробегом целиком занял трехэтажный комплекс в ТРЦ «Автовэй» на МКАД в северо-западной части города, став одной из крупнейших площадок среди официальных дилеров России. Он способен вместить до 1500 товарных автомобилей с пробегом, разделенных по зонам экспонирования в зависимости от ценовой категории, сообщает пресс-служба «Рольфа».

Также клиентам Рольф Северо-Запад доступен широкий спектр финансовых услуг, среди которых автокредит и автострахование, и большой выбор дополнительного оборудования и аксессуаров для автомобилей с пробегом. Помимо торговых площадей, на территории дилерского центра Рольф Северо-Запад разместились: комплекс слесарной подготовки автомобилей на 14 постов, а также цех детейлинга на 25 постов.

Согласно оценкам аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля официальных дилеров на вторичном авторынке на сегодняшний день не превышает 12%. При этом в последние два – три года направление автомобилей с пробегом стало развиваться очень активно, и на рынке появилось очень много инструментов, направленных на привлечение покупателя в дилерский центр и в банк за кредитом. По прогнозу экспертов, доля официальных дилеров в продажах автомобилей с пробегом будет расти и вполне может достигнуть 25 – 30% к 2022 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры вторичный рынок автомобили с пробегом

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