LADA Granta Cross появится в трех комплектациях

Внедорожная версия универсала LADA Granta Cross, которая должна поступить в продажу уже в июне, будет предложена в трех комплектациях.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, в базовой версии Classic автомобиль получит 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, в начальную комплектацию LADA Granta Cross войдут климатическая система, регулировка сидения водителя по высоте, 15-дюймовые литые диски, чем может похвастать универсал Granta в самой дорогой комплектации.

Напомним, от обычного универсала LADA Granta Cross отличается защитным пластиковым обвесом, увеличенным до 183 мм дорожным просветом, другими настройками подвески, неокрашенными дверными ручками, глянцевыми корпусами боковых зеркал и плашкой над задним номерным знаком. Кроме того, LADA Granta Cross получила фирменную оранжево-золотистую эмаль под названием "Аурум".

Интерьер LADA Granta Cross получил оранжевую обивку сидений и дверей, декоративную вставку с новым рисунком над бардачком, лакированные элементы аудиосистемы, руля, поручней закрытия дверей, а также комбинацию приборов с оранжевой подложкой и накладки на пороги с надписью "Granta Cross". Наверняка, как и у прежней LADA Kalina Cross, отделку салона можно будет выбирать между оранжевым или серым цветом.

Как и предыдущая LADA Kalina Cross, "приподнятый" универсал LADA Granta будет предложен с бензиновым мотором 1.6 мощностью 87 или 106 л.с. Базовая версия двигателя сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второму варианту еще положен однодисковый "робот".

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам четырех месяцев 2019 года самой продаваемой модель в России стала новая LADA Granta, чья реализация выросла на 47% и составила 41278 автомобилей.

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