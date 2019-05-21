22.05.19 Прочитали 547 раз

Французский авторынок в апреле вышел «в плюс»

automarket 6

Автомобильный рынок Франции в апреле снизился на 0,4% до 188197 машин. По итогам четырех месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 741532 единиц (-0,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в апреле стал Peugeot, реализовавший 34117 машин (-1,3%). Второе место занимает Renault с показателем 31495 проданных автомобилей (-6,6%). Реализация Citroen увеличилась на 28,7% и составила 21874 машины. Далее идет Volkswagen, чьи дилеры реализовали 12676 автомобилей (+1,9%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, продажи которой составили 12501 машину (-11,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: франция авторынок европы автомобильные рынки

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