Mercedes-Benz отзывает автомобили в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 18 автомобилей Mercedes-Benz С-/Е-Класса и GLK, произведенных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва является датчик в электроусилителе рулевого управления, который мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией. На автомобилях будет произведена замена электроусилителя рулевого управления, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже второй отзыв автомобилей Mercedes-Benz в текущем месяце. Так, ранее кКомпания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class, произведенных с марта 2017-го по июнь 2018 года. Причиной отзыва стала их неисправность: на определенных автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации. На автомобилях должна быть произведена проверка положения пыльника рулевой рейки и, при необходимости, корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP.