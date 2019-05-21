Более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и LADA получат мультимедийную систему Яндекс.Авто

Компания Яндекс стала официальным поставщиком ПО для мультимедиа-систем, которые будут устанавливаться на автомобили Renault, Nissan и АВТОВАЗа. По условиям соглашения, Яндекс будет устанавливать на автомобили мультимедийную систему Яндекс.Авто на этапе конвейера. В течение ближайших пяти лет планируется встроить Яндекс.Авто в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и LADA, сообщает пресс-служба Яндекса.

Платформа для мультимедийных систем автомобилей Яндекс.Авто – это комплекс полезных водителям сервисов с голосовым управлением и единым интерфейсом, разработанный специально для использования за рулем. Благодаря Яндекс.Авто на одном экране доступна информация сразу нескольких сервисов. Например, в одной части экрана можно следить за подсказками Яндекс.Навигатора, а в другой – смотреть прогноз Яндекс.Погоды, выбирать FM-волну или станцию в Яндекс.Музыке. Даже когда сервис не активен, в случае появления важной информации он показывает сообщение. За голосовое управление в машине отвечает комплекс речевых технологий Яндекса SpeechKit.

Яндекс уже сотрудничает со многими участниками автомобильного рынка и встраивает Яндекс.Авто в новые автомобили, например Toyota и Chery. В числе партнеров компании также KIA, Hyundai, Jaguar Land Rover и другие автопроизводители. Бортовой компьютер Яндекс.Авто можно купить отдельно и установить вместо штатной мультимедийной системы на некоторые модели Volkswagen, Skoda, Toyota и других машин.

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