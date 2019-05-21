Ford сократит около 10% штатных сотрудников по всему миру

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен сократить штат постоянных сотрудников на 7 тыс. человек до конца августа 2019 года в рамках мер по реорганизации бизнеса компании. Сокращения коснутся примерно 10% управляющего персонала и офисных работников компании, сообщает агентство "Финмаркет".

По словам гендиректора Ford Джима Хэккета, в указанную цифру входит примерно 800 запланированных увольнений в Северной Америке. В компании рассчитывают, что данная мера поможет сократить расходы на 600 млн долларов в год.

Ранее Ford уже анонсировала масштабные планы по снижению численности работников в Европе и Латинской Америке. В частности, компания ушла с российского рынка, закрыла свой старейший завод в Бразилии и объявила об увольнениях в Германии и Великобритании.

Так, в марте 2019 года акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан). Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков полагает, что ситуация, связанная с закрытием заводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах, отразится на российском рынке труда, который "похудеет" на несколько тысяч рабочих мест. При этом глава профобъединения отметил, что в ФНПР не поступали обращения сотрудников закрывающихся предприятий, поскольку они не являются членами профсоюзов, входящих в федерацию.