С начала продаж минимальная цена на седан LADA Vesta выросла на 80 тыс. руб.

С момента появления на российском рынке седан LADA Vesta лишь однажды показал снижение объемов продаж – в марте текущего года. В остальное время он неизменно оставался одной из самых продаваемых моделей, а в 2018 году стал лидером автомобильного рынка России.

Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цены на LADA Vesta с момента начала ее продаж в ноябре 2015 года и выяснили, что за 3,5 года присутствия на рынке минимальная цена модели выросла на 80 900 рублей.

Сегодня седан Lada Vesta 2019 года можно приобрести от 594 900 руб. за начальную комплектацию Standard до 869 400 руб. за топовую комплектацию Exclusive.

Всего же по итогам продаж в январе – апреле текущего года в России было реализовано 37 143 автомобиля семейства LADA Vesta, что на 24% превышает продажи за аналогичный период прошлого года.