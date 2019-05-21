Пострадавшие от огня в Кемерово автосалоны Skoda и Hyundai продолжат работу

Вчера в Кемерово горело здание на Октябрьском проспекте (2а), в котором располагаются автосалоны сразу нескольких брендов. Огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. метров - полностью выгорела крыша. Как сообщили очевидцы, персонал дилерских центров своевременно успел покинуть помещения, с подземной парковки и с первого этажа здания было эвакуировано около 130 автомобилей. На данный момент известно о двух пострадавших: один госпитализирован, другому оказана амублаторная помощь.

Основной материальный ущерб коснулся автосалонов двух брендов - Skoda ("Автоцентр Славия") и Hyundai ( "Автоцентр Кемерово"), принадлежащих холдингу "Сибинпэкс". В ближайшее время в них начнутся восстановительные работы. Сегодня озвучена предварительная оценка ущерба - около 30 млн рублей.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", на вчерашний день в городе Кемерово работало два дилерских центра Hyundai и один центр Skoda (ближайший - в Новокузнецке). Однако, благодаря решению, принятому холдингом "Сибинпэкс", клиентам пострадавших автосалонов не придется искать, куда обращаться за сервисными услугами и покупкой новых автомобилей. Выставочные и тест-драйвовые автомобили Hyundai и Skoda временно разместились в помещении автосалона Volkswagen (также принадлежащего "Сибинпэксу") на улице Тухачевского, 63.