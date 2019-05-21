KIA Rio в апреле сместил лидера на Дальнем Востоке

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле текущего года жители Дальневосточного ФО приобрели 1,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

На этот раз лидером местного рынка стал KIA Rio, продажи которого увеличились почти в 4 раза и составили 115 единиц. С минимальным отставанием на вторую строчку опустился лидер прошлого месяца, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (114 шт.; -23%). Третьим в предпочтениях жителей Дальнего Востока стал Hyundai Creta с результатом в 111 реализованных автомобилей (+12,1%).

Кроме них, в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей дальневосточного рынка попал японский кроссовер Toyota RAV4 (102 шт.; +1%) и наш отечественный внедорожник LADA 4x4 (72 шт.; -8,9%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».