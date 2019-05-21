Volkswagen открыл в Саратове новый цифровой шоу-рум

Компания Volkswagen открыла в Саратове новый дилерский центр Volkswagen «Элвис-Моторс» в формате Digital Showroom.

Дилерский центр «Элвис-Моторс» общей площадью 1209.4 кв.м осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию. В шоу-руме площадью 542 кв.м использованы самые передовые решения, сообщает пресс-служба немецкой марки. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения договора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 31626 легковых автомобилей и кроссоверов, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, продажи легких коммерческих автомобилей марки Volkswagen в России увеличились на 6% и составили 2246 единиц.

Напомним, ранее компания «Фольксваген Груп Рус» завершила тендер по выбору нового официального дилера марки в Воронеже вместо лишившегося этого статуса из-за нарушений обязательств перед клиентами «Гауса». В тендере из-за перспективности регионального рынка оказались сразу два победителя – группы «Ринг» (Audi, Skoda, Mazda, Nissan, Suzuki, Datsun, Hundai, KIA, Mitsubishi, Ford, Peugeot, Citroen, Lifan, Haval, Geely) и «Аврора авто» (Porshe, BMW, Nissan, Mersedes Benz).

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день у марки Volkswagen 128 официальных дилеров в России, 30 из них работают в формате Digital, а 10 дилеров предлагают услугу покупки автомобиля онлайн.