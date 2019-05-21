Авторынок Украины в апреле вырос на 4%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 6,8 тыс. единиц, что на 3,9% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером украинского рынка по-прежнему является Renault – в прошлом месяце французский бренд реализовал 1175 автомобилей, что на 60,5% больше, чем в апреле 2018-го. На второй строчке находится японская Toyota, продажи которой выросли на 19,3% до 975 экземпляров. На третьем месте – корейская марка KIA (636 шт.), показатель которой вырос более чем в 2 раза. За ней следует японский Nissan c результатом в 432 единиц (+9,1%), а замыкает пятерку лидеров корейский Hyundai (370 шт.; -14,4%).

Самой популярной моделью украинского рынка в апреле нынешнего года стал кроссовер KIA Sportage (525 шт.), объем реализации которого увеличился почти в 4 раза. Далее в рейтинге следуют еще два представителя сегмента SUV – Renault Duster (482 шт.; +56,0%) и Toyota RAV4 (384 шт.; +69,2%). Кроме них, в ТОП-5 здесь попадают седан Renault Logan (329 шт.; +98,2%) и кроссовер Hyundai Tucson (172 шт.; -9,9%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», авторынок Украины растет уже третий месяц подряд и по итогам 4 месяцев 2019 года он тоже вышел «в плюс». Так, за период с января по апрель его объем достиг 25,2 тыс. единиц, показав рост на 2,9%.

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