Новый электромобиль Honda-e доступен для заказов в Европе

Компания Honda начала прием предзаказов на новый электрический хэтчбек Honda-e для европейского рынка. Все желающие смогут оформить покупку по предоплате в размере 900 евро. Продажи Honda-e планируется начать в конце 2019-го – начале 2020 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Новинка получила полностью новый корпус и салон. Экстерьер Honda-e дополнился выдвижными дверными ручками и черными панелями с оригинальным изгибающимся профилем. В центре капота располагается гнездо зарядного устройства для максимально комфортного доступа с каждой стороны автомобиля. Кроме того, традиционные боковые зеркала заменены компактными камерами.

Интерьер автомобиля отличают меланжевая обивка сидений и другие материалы, а также передовые технологические решения. Так, настраиваемый горизонтальный дисплей с двумя экранами поддерживает ряд приложений и сервисов, а также позволяет отображать информацию с боковых камер. За это отвечает система Camera Mirror System, которая показывает все пространство вокруг автомобиля.

Honda-e стал первой компактной моделью компании на электрической платформе. Он получил запас хода свыше 200 км и функционал быстрой зарядки, благодаря которому уровень заряда батареи можно поднять до 80% всего за 30 минут.

Напомним, в апреле компания Honda на Международном автосалоне в Шанхае представила концептуальную модель электромобиля X-NV, который будет эксклюзивно производиться для китайского рынка. Концепт X-NV был разработан силами подразделения Honda Motor China Technology совместно с компанией Dongfeng Honda. Планируется, что серийная версия, производимая на базе концепта X-NV, поступит в продажу во второй половине 2019 года.

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