21.05.19 Прочитали 654 раз

Обновленный Skoda Superb получит внедорожную версию

Обновленный Skoda Superb получит внедорожную версию

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Компания Skoda опубликовала тизерное видео, на котором показала внедорожную версию своего обновленного флагмана – Superb Scout. Как сообщает издание «За рулем.РФ», она будет выпускаться в кузове универсал и оснащаться системой полного привода. Как и обычную версию автомобиля, Scout получит светодиодные матричные фары, а вместо привычного логотипа марки на задней двери будет размещена надпись Skoda заглавными буквами. Задние фонари тоже получат последовательные поворотники и будут соединены между собой тонкой полосой.

Кроме того, версия Scout имеет иные передний и задний бамперы с внедорожными накладками и обновленными светодиодными противотуманными фарами. Не исключено появление особых колесных дисков и цветов окраски кузова. Как и Karoq Scout или Kodiaq Scout, новый Superb Scout получит черный пластиковый обвес, а также ряд дополнений в оформлении салона, которые подчеркнут особенности версии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России продажи обновленного Skoda Superb начнутся в третьем квартале 2019 года. Напомним, мировая премьера флагмана марки пройдет в столице Словакии, Братиславе, в рамках Чемпионата мира по хоккею IIHF.

По итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 450 автомобилей флагманской модели Skoda Superb. Автомобиль предлагается в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,4, 1,8 и 2,0 литра мощностью от 125 до 280 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая механическая коробка передач или «робот» DSG с двумя сцеплениями. Цены на лифтбек начинаются от 1 млн 643 тыс. рублей. Универсал Superb обойдется минимум в 1 млн 852 тыс. рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры новинки skoda skoda superb

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