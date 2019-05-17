Стало известно название нового кроссовера Volkswagen для России

Новый компактный кроссовер Volkswagen, построенный на базе Skoda Karoq, будет называться в России Tharu – точно так же, как в Китае, где машина продается с осени прошлого года. Имя Tarek будет использоваться на рынках Северной и Южной Америки. Об этом стало известно во время презентации этого автомобиля в Аргентине.

Volkswagen Tharu назван в честь народности, проживающей в Индии и Непале. Производство кроссовера в России начнется в следующем году – его будут собирать в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ». От китайской модели российский Tharu будет отличаться габаритами и, вероятно, оформлением экстерьера и интерьера, пишет портал Motor.ru.

Версия модели для Китая на 33 мм короче, на два шире и на 41 мм ниже Tiguan. В основе лежит платформа MQB, такая же, как у удлиненного Skoda Karoq. Длина автомобиля составила около 4,45 м, ширина – 1,84 м, а высота – 1,63 метра. Размер колесной базы равен 2,68 метра.

Volkswagen Tharu оснащается тремя турбодвигателями объемом 1,4 и 2,0 литра с отдачей 150 и 186 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии предлагаются 6-ступенчатая механическая коробка передач и "робот" DGS7. Привод предусмотрен только передний.

В оснащении Volkswagen Tharu имеется полный набор систем, которые обеспечивают активную и пассивную безопасность, а также виртуальная приборная панель, беспроводная зарядка для смартфонов, кожаные кресла, стеклянная крыша с люком и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. На китайском рынке компактный SUV продается по цене от 165,8 тысяч до 229,8 тыс. юаней (около 1,56 - 2,16 млн рублей).

Выпускать Volkswagen Tharu (Tarek) будут на заводах в Мексике, Аргентине и России. Кроссовер позиционируется маркой как по-настоящему глобальная модель: единственным крупным рынком, где его не будет, станет Западная Европа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый компактный кроссовер Volkswagen Tharu, который вышел на китайский рынок в октябре прошлого года, уже сейчас потеснил большинство конкурентов в сегменте SUV. По данным производителя, в прошлом месяце в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких машин, что стало абсолютным рекордом с момент выхода Tharu на рынок. В результате компактный кроссовер опередил по объему реализации такие бестселлеры, как Nissan Qashqai, Honda CR-V, Toyota RAV4 и Hyundai ix35.