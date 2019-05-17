В Тольятти готовят к серийному производству электромобили ZETTA

Вчера целый ряд автомобильных СМИ сообщил, что на АВТОВАЗе готовят к серийному производству компактных городских электрокаров ZETTA и что серийный запуск запланирован уже в 2019 году. Между тем, насколько стало известно АВТОСТАТу, электрокары действительно планируют выпускать в Тольятти, но к производственной площадке АВТОВАЗа это отношения не имеет. Для ZETTA возведены собственные производственные цеха, территориально удаленные от конвейера автомобильного гиганта. У ZETTA cамостоятельное руководство (гендиректор ООО «ЗЕТТА» Денис Щуровский) и собственные планы производства и продаж.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на полученный комментарий Дениса Щуровского, на данный момент ведутся работы по оснащению конвейера и к концу года все будет готово к серийному производству электрокаров. Для группы компаний проект сборки компактных городских автомобильчиков, на 50% локализованных в России - не основной бизнес. Специалисты инженерного корпуса работают в проектах для рынка Индии и военно-промышленного комплекса нашей страны. Что касается объемов выпуска, Щуровский пообещал, что в 2019 году с конвейера сойдут 10 автомобилей, в 2020 году – 2 тыс. шт., а в обозримом будущем плановые мощности составят 15 тыс. электромобилей в год.

Что касается характеристик автомобиля, то к постановке на производство готовят версию с трехдверной компоновкой и габаритами 1600х3030х1760 мм. При этом подразумевается багажник на 180 л и полноценных четыре посадочных места. Подвеска разрабатывалась на основе восьмого и десятого семейства LADA. Привод может быть переднеприводным или полноприводным – в зависимости от комплектации. Мотора и трансмиссии как таковых нет, вместо них - асинхронные мотор-колеса (собственная техническая разработка компании). Батарея - китайская (от GE Power Technology), емкостью 10-32 кВт/ч. Пробег на одной зарядке предположительно составит от 200 до 560 км. Разработчики обещают, что при всем этом техническом вооружении электрокар будет способен развивать скорость 120 км/час. ZETTA будет иметь бесключевой доступ и оснащена системами ABS и ESP, отопителем, кондиционером.

А теперь – самое интересное: как утверждает Щуровский, на которого ссылается корреспондент «РГ», руль в этом автомобиле - просто дань требованиям. Подразумевается, что основное управление электрокаром ведется с помощью планшета, интегрированного в приборную панель. В разработках у компании есть версии для людей с ограниченными возможностями, позволяющие заезжать в автомобиль прямо на инвалидной коляске через заднюю дверь и управлять машиной – силой мысли (будет считывать сигналы мозга).

Автор фото - Виталий Архиреев

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