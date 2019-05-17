Британский авторынок в апреле продолжил падение

Британский авторынок в апреле снизился на 4,1% и составил 161064 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат отчасти обусловлен двузначным ростом продаж в апреле прошлого года. По итогам четырех месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 862100 единиц (-2,7%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в апреле стал Ford, реализовавший 18074 автомобиля (-10,1%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 15161 машину (+3,8%). Третий результат показала Audi – 12454 проданных автомобиля (-5,2%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (11739 шт., -1%) и BMW (10868 шт., +19,7%).