Toyota с начала года увеличила продажи в России на 2%

Российские дилеры Toyota в апреле реализовали 8466 автомобиля, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке выросли на 2% и составили 30074 машины. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,6% против 5,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в апреле стал бизнес-седан Camry, который нашел 2614 покупателей, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 2% и составили 2235 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российский рынок выбран в числе первых в мире, где будет продаваться новое поколение спорт-купе Toyota Supra, которое после 17 лет отсутствия возвращается в модельный ряд бренда. Несмотря на полностью распроданную европейскую квоту, для будущих российских владельцев зарезервировано 22 нового спорткара. Первые клиенты в России получат автомобили уже во второй половине 2019 года. Все автомобили для российского рынка будут укомплектованы высокомощным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л.с., активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской.