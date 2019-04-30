Марка MINI представила самые мощные модели в своей истории – новые John Cooper Works Clubman и John Cooper Works Countryman. Обе машины оснащены «турбочетверкой» M Performance от BMW X2 M35i.

Как пишет портал Motor.ru, 2,0-литровый двигатель на новых MINI JCW развивает 306 л.с. и 450 Нм момента (доступны в диапазоне 1750-4500 об./мин). Коробка передач – 8-диапазонный «автомат» Steptronic с подрулевыми лепестками и функцией лонч-контроля. До 100 км/ч MINI John Cooper Works Clubman разгоняется за 4,9 секунды, как BMW X2 M35i. JCW Countryman требуется на первую «сотню» чуть больше времени – 5,1 секунды.

«Заряженные» MINI Clubman и Countryman оснащены механической блокировкой дифференциала, полным приводом ALL4 и новой спортивной выхлопной системой с разнесенными по краям заднего бампера патрубками внешним диаметром 85 и 95 мм соответственно. У машин основательно переработано шасси: более жесткие точки креплений, распорки и задняя подвеска с особой кинематикой позволили добиться лучшей поперечной устойчивости в поворотах. Другие настройки получили амортизаторы, электромеханический усилитель руля и система стабилизации. Адаптивная подвеска с двумя режимами работы – опция.

В стандартное оснащение моделей входят светодиодные фары, бесключевой доступ, селектор режимов движения MINI Driving Modes, медиасистема Radio MINI Visual Boost с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, а также спортивные кресла с интегрированными подголовниками. Опционально доступна навигационная система с доступом к консьерж-услугам и автоматическим обновлением карт.

Напомним, в начале года компания MINI анонсировала появление «заряженного» хэтчбека John Cooper Works GP, который должен стать самым мощным и быстрым автомобилем в истории британской марки. Новинка появится в продаже в 2020 году и будет выпущена ограниченным тиражом в 3000 экземпляров. Внешностью хот-хэтча выполнят в стиле одноименного прототипа, представленного в 2017 году на Франкфуртском автосалоне. В частности, товарный автомобиль получит массивное заднее антикрыло с двумя секциями, а также сдвоенные патрубки выпускной системы, легкосплавные колесные диски и большой диффузор. По предварительным данным, в конструкции хэтчбека применят легкие материалы. Плюс ко всему модернизации подвергнется шасси, подвеска и тормозные механизмы. Предполагается, что новый MINI John Cooper Works GP оснастят существенно доработанным четырехцилиндровым наддувным двигателем мощностью более 300 л.с.

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