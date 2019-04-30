Около 33 тысяч автомобилей LADA Largus попали под отзыв в России

АВТОВАЗ объявил об отзыве 32892 автомобилей LADA Largus, реализованных с ноября 2017 года по сегодняшний день. Причиной отзыва является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза. На автомобилях будет выполнена проверка даты производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его замена, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, минимальная цена на пятиместный универсал LADA Largus в комплектации Standard составляет сейчас 590,9 тыс. рублей. Максимально оснащенная версия 5-местного автомобиля в комплектации Luxe/Prestige обойдется покупателям в 712,4 тыс. рублей. Семиместный LADA Largus доступен от 666,9 тыс. рублей за комплектацию Normal до 736,4 тыс. рублей за топовую Luxe/Prestige. Кросс-версии универсала на 5 и 7 мест предлагаются к продаже за 740,9 тыс. и 765,9 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года продажи LADA Largus на российском рынке составили 13077 автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.