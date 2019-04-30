Импорт праворульных машин станет дороже из-за нового регламента

У автомобилистов в Приморье снова появились проблемы с ввозом в страну праворульных машин с пробегом. Дело в том, что для оформления такой машины владельцу нужно получить свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). Оно уже за последний месяц успело ощутимо прибавить в цене, а с вступлением в силу новых правил его стоимость обещает увеличиться в несколько раз, пишет издание «Колеса.ру».

Еще в апреле жители Приморского края могли получить СБКТС примерно за 5-6 тыс. рублей, а уже в текущем месяце на этот документ собственникам ввозных иномарок приходится тратить около 10 тыс. рублей. По информации портала vl.ru, документ подорожал отчасти из-за закрытия одной из трех имевшихся в Приморском крае сертификационных лабораторий, а также из-за ужесточения требований к остальным организациям.

Однако в июле 2019 года правила снова изменятся. С этого момента начнет применяться новый ГОСТ, появятся дополнительные требования Таможенного союза к лабораториям. Ввозимые в страну автомобили надо будет в обязательном порядке доставлять в организацию для проверки. А сами лаборатории в обязательном порядке должны будут обзавестись площадками для осмотра машин и специальными разгонными полосами. По предварительным расчетам, на переоборудование понадобится около 30 млн рублей.

Известно, что на Дальнем Востоке пока что есть одна аккредитованная лаборатория с площадкой: она может за день принять не более 50 машин. Однако, по подсчетам, таких организаций в ДФО требуется не менее пяти. Предполагается, что цена свидетельства в июле 2019 года может взлететь до 25-50 тыс. рублей.

Напомним, ранее проблема с приобретением праворульных машин с пробегом была с обязательными устройствами системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которые требовалось устанавливать на «бэушные» праворульные иномарки. Однако это правило временно отменили для «частников», ввозящих машины в Россию в личных целях. Пока что сообщается, что временный порядок действует до декабря текущего года.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал 2019 года объем рынка праворульных автомобилей в России достиг 131,8 тыс. единиц, что на 2,7% больше, чем за тот же период 2018 года. Больше всего автомобилей с правым рулем традиционно продается на Дальнем Востоке и в Сибири, что во многом объясняется их географическим соседством с Японией, откуда такой транспорт импортируется в Россию. Суммарно на долю этих двух округов приходится 86% всего «праворульного» рынка. На Дальнем Востоке за этот период рынок вырос на 4,3% (до 62,5 тыс. шт.). В Сибири рост составил 2,1% (до 51 тыс. шт.).

Наиболее популярным праворульным автомобилем в отчетный период является Toyota Corolla, которая в январе - марте была реализована в количестве 11,6 тыс. единиц (+4%).На втором месте рейтинговой таблицы – Honda Fit, чьи объемы реализации в первом квартале составили 4,5 тыс. шт. (+13%). На третьем – Toyota Mark (3,9 тыс. шт.; -7%), на четвертом – Toyota Corona (3,5 тыс. шт.; -2%). Далее следуют Toyota Vitz (3,4 тыс. шт.; +3%) и Toyota Carina (2,8 тыс. шт.; -2%). Седьмую строчку рейтинга занимает Toyota Caldina (2,7 тыс. шт.; -2%), восьмую – Mazda Demio (2,5 тыс. шт.; +12%). Замыкают первую десятку самых популярных моделей с правым рулем Toyota Prius, реализация которого снизилась на 31% до 2,4 тыс. экземпляров и Toyota Camry (2,1 тыс. шт.; -1%).