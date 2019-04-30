«Автотор» начал производство грузовиков Ford Trucks F-Max

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство тягача нового поколения Ford Trucks F-Max. Грузовик оснащается 12,7-литровым дизельным двигателем Ecotorq мощностью 500 л.с. и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF Traxon.

Как сообщает пресс-служба «Автотора», Ford Trucks F-Max имеет целый ряд современных опций, включая Eco-Roll, Adaptive Cruise Control (ACC) и Predictive Cruise Control, основанный на GPS, и т.д. Отличительной особенностью также стала кабина шириной 2,5 м и абсолютно ровным полом.

Напомним,«Автотор» приступил к производству крупнотоннажных грузовиков Ford в 2013 году. А в октябре прошлого года на предприятии стартовал выпуск новых моделей грузовых автомобилей Ford Trucks дорожной серии – модели 1833 с колесной формулой 4х2 и модели 2533 с колесной формулой 6х2. Это обновленная линейка представленных ранее на российском рынке автомобилей Ford 1832 и Ford 2532. Основной отличительной особенностью новых моделей является более мощный и экономичный двигатель Ecotorq Евро-5 (мощность увеличена до 330 л.с.). Автомобили комплектуются 9-ступенчатыми коробками передач, имеют две длины колесной базы и два варианта кабины: дневная и высокая двуспальная. Полная масса автомобилей 18 и 25 тонн, грузоподъемность 12 и 18 тонн соответственно. Автомобили оснащаются различными типами специальных настроек, такими как: крано-манипуляторные установки, мусоровозы и др.