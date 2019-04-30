20.05.19 Прочитали 327 раз

Японский авторынок в апреле вышел «в плюс»

Automarket 10

Японский авторынок в апреле увеличился на 3,1% до 199587 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за четыре месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 035 тыс. 610 машин (-1,1%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 8,2% до 100866 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 26038 машин (+2,8%). Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 18453 автомобиля (-9,5%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: япония автомобильные рынки

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