20.05.19 Прочитали 418 раз

Минпромторг обратится в правительство по поводу вопроса господдержки «Группы ГАЗ»

GAZ logo

Целесообразность господдержки "Группы ГАЗ", находящейся под американскими санкциями, через покупку автотехники для госструктур можно будет оценивать во второй половине года. Перед этим Минпромторг обратится в правительство по вопросу необходимости дополнительных закупок автотранспорта для ведомств, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня предприятие работает в штатном режиме. Что касается госзакупок, то это, как правило, происходит уже во второй половине года, когда есть понимание относительно потребностей ведомств в дополнительных покупках того или иного транспорта. Поэтому будем понимать, когда получим свод по всем ведомствам, будем обращаться в правительство на предмет доппотребностей по скорым помощам и школьным автобусам. Но пока еще идет процесс рабочий", - сказал министр, которого цитирует агентство "ТАСС".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщала, что компания просит выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель.

В "Группе ГАЗ" поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), заявлял о возможном банкротстве и национализации "Группы ГАЗ" из-за санкций США, которые должны вступить в силу в июле. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций. Дерипаска также сообщал о готовности снизить долю в "Группе ГАЗ" по аналогии с En+, благодаря чему США сняли санкции с "Русала".

, источник: www.autostat.ru

Теги: госзакупки господдержка gaz

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Рынок новых грузовых автомобилей в апреле снизился на 2%

сегодня, 09:19

Все новости

Статьи на тему

Эксперты: Минфин США может пойти на вывод группы "ГАЗ" из-под санкций (ТАСС)

1 мая 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ за 8 месяцев 2018 года

13 сентября 2018

Вся инфографика
 
Загрузка...