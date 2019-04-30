Минпромторг обратится в правительство по поводу вопроса господдержки «Группы ГАЗ»

Целесообразность господдержки "Группы ГАЗ", находящейся под американскими санкциями, через покупку автотехники для госструктур можно будет оценивать во второй половине года. Перед этим Минпромторг обратится в правительство по вопросу необходимости дополнительных закупок автотранспорта для ведомств, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня предприятие работает в штатном режиме. Что касается госзакупок, то это, как правило, происходит уже во второй половине года, когда есть понимание относительно потребностей ведомств в дополнительных покупках того или иного транспорта. Поэтому будем понимать, когда получим свод по всем ведомствам, будем обращаться в правительство на предмет доппотребностей по скорым помощам и школьным автобусам. Но пока еще идет процесс рабочий", - сказал министр, которого цитирует агентство "ТАСС".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщала, что компания просит выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель.

В "Группе ГАЗ" поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), заявлял о возможном банкротстве и национализации "Группы ГАЗ" из-за санкций США, которые должны вступить в силу в июле. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций. Дерипаска также сообщал о готовности снизить долю в "Группе ГАЗ" по аналогии с En+, благодаря чему США сняли санкции с "Русала".