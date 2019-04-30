Skoda опубликовала тизер первого серийного электрокара

Компания Skoda опубликовала тизерное изображение своего первого серийного электрокара на базе ситикара Citigo. Официальная премьера новинки состоится 23 мая в Братиславе. Ожидается, что запас хода у электрокара превысит 300 км. Остальные подробности об автомобиле пока держатся в секрете, пишет портал Autonews.ru.

По словам главы Skoda Бернхарда Майера, серийные электрокары Skoda будут отличаться по дизайну от обычных моделей чешского бренда: они получат особую светодиодную полосу, которая объединит фары и разделит решетку радиатора на две части.

Серийное производство полностью электрической версии модели Skoda Citigo начнется в четвертом квартале 2019 года. Автомобиль разработан на базе прототипа Vision iV, который был представлен на Женевском автосалоне этой весной. В основу новинки ляжет модульная платформа MEB концерна Volkswagen, разработанная специально для автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.

В течение следующих четырех лет Skoda Auto осуществит самую масштабную в истории компании инвестиционную программу, выделив около 2 млрд евро на развитие электромобилей и цифровых технологий. К концу 2022 года чешский бренд представит свыше 30 новых моделей, более 10 из которых будут частично или полностью работать на электротяге.