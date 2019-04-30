Рынок новых грузовых автомобилей в апреле снизился на 2%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 7 тыс. единиц, что на 1,7% меньше, чем за тот же период минувшего года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественный KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось более 35%. В количественном выражении это составляет около 2,5 тыс. экземпляров – на 7,7% больше, чем в апреле 2018 года. Вторую строчку занимает еще один российский производитель – GAZ, результат которого составил 724 автомобиля (-7,8%).

Далее в рейтинге с практически одинаковыми показателями располагаются шведские Volvo и Scania (467 и 460 шт. соответственно). Но если первый бренд демонстрирует падение (-14,8%),то у второго наблюдается рост (+9,8%). Замыкает пятерку лидеров немецкий MAN (408 шт.; +19%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 4 месяцев нынешнего года российский рынок новых грузовых автомобилей тоже испытывает падение. Так, за этот период его объем достиг 24,5 тыс. единиц – на 2% меньше, чем в январе – апреле 2018 года.