20.05.19 Прочитали 239 раз

Российский рынок новых LCV в апреле упал на 9%

Российский рынок новых LCV в апреле упал на 9%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в апреле 2019 года составил 9,7 тыс. единиц, что на 9,2% ниже результата годичной давности.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 4,4 тыс. экземпляров – на 7,1% меньше, чем год назад. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, объем рынка которого наоборот вырос (+1,3% до 1,5 тыс. шт.).

Далее с сопоставимыми показателями располагаются LADA и Ford (1026 и 1004 шт. соответственно), но если российская марка демонстрирует падение (-6,4%), то американская показывает рост (+5,6%). Замкнул ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники в апреле немецкий Volkswagen с результатом 557 машин (-6,5%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 4 месяца 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране составил 33,5 тыс. единиц. Это на 4,3% меньше, чем в январе – апреле прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили ford lada volkswagen gaz уаз

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