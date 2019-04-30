Рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос на 9%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам апреля 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% выше результата годичной давности.

Более четверти российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку LADA. Так, в прошлом месяце объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 123 тыс. штук – на 6,6% больше, чем в апреле 2018 года. Далее в марочном рейтинге традиционно располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 52,8 и 27,3 тыс. автомобилей соответственно. Но если первый из них демонстрирует рост в 4,8%, то у второго данный показатель составляет +10,9%. Замыкают пятерку лидеров две корейские марки – Hyundai (25,1 тыс. шт.; +16,7%) и KIA (22,8 тыс. шт.; +18,4%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 4 месяца нынешнего года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом достиг 1 млн 619,3 тыс. единиц. Это на 2,8% больше, чем в январе – апреле 2018 года.

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