19.05.19 Прочитали 424 раз

Каждая четвертая проданная LADA Vesta – с двигателем 1.8

Каждая четвертая проданная LADA Vesta – с двигателем 1.8

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
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По итогам 1 квартала 2019 года в России было реализовано 6432 автомобиля семейства LADA Vesta с двигателем объемом 1,8 литра (122 л.с.). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это соответствует 23% от общего объема реализации модели (27888 шт.), т.е. почти каждой четвертой машине.

Таким образом, значительная доля (77%) проданных с января по март нынешнего года автомобилей LADA Vesta была укомплектована мотором объемом 1,6 литра (106 л.с.), что количественно равно 21456 экземплярам.

По данным сайта «Цена Авто», минимальная стоимость автомобилей семейства LADA Vesta с двигателем 1.8 составляет 702 900 рублей (без учета акций и спецпредложений).

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что более половины автомобилей семейства LADA XRAY было продано с мотором 1.8.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи lada lada vesta

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