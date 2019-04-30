Около 500 кроссоверов Audi Q5 попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 486 кроссоверов Audi Q5, реализованных с 2018-го по 2019 год. Причиной отзыва является то, что в отдельных случаях главный тормозной цилиндр может не соответствовать спецификациям. Вследствие этого со временем возможно возникновение неисправности главного тормозного цилиндра, сообщает пресс-служба Росстандарта.

В отдельных случаях и при длительном непринятии мер возможен отказ работы системы. Работоспособность электронного стояночного тормоза (ЕРВ) и его функции аварийного торможения сохраняются. На автомобилях будет проведена проверка главного тормозного цилиндра и, при необходимости, его замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 163 автомобиля Audi A6, A7, реализованных в период с 2014-го по 2018 год. Причиной отзыва стал возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки из-за недостаточной фиксации разъемного соединения. Как следствие, это может привести к термическим повреждениям. На автомобилях должна быть выполнена проверка разъема нагревательного элемента.

Также отзыву подлежали 239 автомобилей Audi А3, реализованных в период с 2018-го по 2019 год. Причиной отзыва является возможно допущенное нарушение технологического процесса изготовления подголовника заднего среднего посадочного места. Следствием этого может быть то, что подголовник, установленный на среднем месте заднего многоместного сиденья, в случае ДТП не обеспечит защиту в полном объеме. На автомобилях будет произведена проверка и при необходимости должна быть произведена замена заднего среднего подголовника.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».