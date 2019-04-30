В апреле продажи автомобилей LADA в Евросоюзе выросли на 6%

По итогам апреля 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 459 новых автомобилей LADA, что на 5,5% выше уровня годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), после мартовского падения продажи LADA в ЕС снова пошли в рост.

45% от общего объема реализации пришлось на страны Западной Европы, жители которых в марте приобрели 208 новых автомобилей российской марки. При этом здесь наблюдается падение их продаж (-14%). Более подробная информация о состоянии европейского рынка в апреле содержится здесь.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с ужесточением экологических норм АВТОВАЗ решил временно покинуть авторынок Евросоюза.

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