17.05.19 Прочитали 2590 раз

В апреле продажи автомобилей LADA в Евросоюзе выросли на 6%

В апреле продажи автомобилей LADA в Евросоюзе выросли на 6%

Экспорт транспортных средств из России
Все оперативные данные

По итогам апреля 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 459 новых автомобилей LADA, что на 5,5% выше уровня годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), после мартовского падения продажи LADA в ЕС снова пошли в рост.

45% от общего объема реализации пришлось на страны Западной Европы, жители которых в марте приобрели 208 новых автомобилей российской марки. При этом здесь наблюдается падение их продаж (-14%). Более подробная информация о состоянии европейского рынка в апреле содержится здесь.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с ужесточением экологических норм АВТОВАЗ решил временно покинуть авторынок Евросоюза.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи авторынок европы европа lada

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