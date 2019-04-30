KIA открыла новый дилерский центр в Нижнем Новгороде

Компания KIA открыла в Нижнем Новгороде новый дилерский центр KIA «БЦР Печеры», который стал третьим дилерским центром KIA под управлением группы «БЦР Моторс».

Как сообщает пресс-служба KIA, новый дилерский центр «БЦР Печеры» общей площадью 3804 кв. м оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб». Просторный шоу-рум площадью более 819 кв. м предлагает современное и удобное пространство для клиентов. Слесарный цех площадью 1190 кв. м оборудован 13 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 344 кв. м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания широкой модельной линейки KIA. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «БЦР Печеры» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

Сотрудники нового дилерского центра KIA «БЦР Печеры» прошли обучение в «Академии KIA» и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания.

В Приволжском федеральном округе действуют 42 дилерских центра бренда KIA. Открытие пятого центра в Нижнем Новгороде выводит город в лидеры региона по их количеству. Он также является лучшим в ПФО по количеству реализованных в 2018 году автомобилей KIA – свыше 7 тыс. штук, при этом доля рынка составила 15%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры KIA реализовали 72801 автомобиль, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5%. В настоящее время в 100 городах России работает 196 дилерских центров KIA.

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