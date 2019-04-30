ТОП-10 самых популярных автомобилей с механической КП в России

Эксперты аналитического агентства уже сообщали о том, что по итогам 1 квартала 2019 года в России упали продажи новых легковых автомобилей с механической коробкой передач (-8% до 152 тыс. шт.). Теперь мы составили рейтинг самых продаваемых таких моделей.

Лидером здесь является LADA Granta - продажи этой модели с МКП за отчетный период достигли 25,8 тыс. единиц, что на 35% больше,чем за январь - март 2018 года. Отметим также, что следующие три позиции тоже принадлежат автомобилям отечественной марки. Так, на втором месте располагается LADA Vesta, реализация которой в версии с «механикой» увеличилась на 15% до 25,3 тыс. автомобилей. Третью строчку занимает универсал LADA Largus с показателем 9,4 тыс. проданных экземпляров (+2%). На четвертом месте располагается внедорожник LADA 4х4 (7,7 тыс. шт.; +9%).

Далее в нашем рейтинге следуют две модели Renault - кроссовер Duster (7 тыс. шт.; -20%) и седан Logan (6,6 тыс. шт.; +2%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых новых легковых автомобилей с механической КП в России по итогам 1 квартала нынешнего года попали: KIA Rio (6,3 тыс. шт.; -39%), LADA XRAY (6,1 тыс. шт.; +2%), Chevrolet Niva (5,7 тыс. шт.; -15%) и Volkswagen Polo (4,9 тыс. шт.; -18%).

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