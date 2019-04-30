18.05.19 Прочитали 1287 раз

ТОП-10 самых популярных автомобилей с механической КП в России

ТОП-10 самых популярных автомобилей с механической КП в России

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
Все готовые отчёты

Эксперты аналитического агентства уже сообщали о том, что по итогам 1 квартала 2019 года в России упали продажи новых легковых автомобилей с механической коробкой передач (-8% до 152 тыс. шт.). Теперь мы составили рейтинг самых продаваемых таких моделей.

Лидером здесь является LADA Granta - продажи этой модели с МКП за отчетный период достигли 25,8 тыс. единиц, что на 35% больше,чем за январь - март 2018 года. Отметим также, что следующие три позиции тоже принадлежат автомобилям отечественной марки. Так, на втором месте располагается LADA Vesta, реализация которой в версии с «механикой» увеличилась на 15% до 25,3 тыс. автомобилей. Третью строчку занимает универсал LADA Largus с показателем 9,4 тыс. проданных экземпляров (+2%). На четвертом месте располагается внедорожник LADA 4х4 (7,7 тыс. шт.; +9%).

Далее в нашем рейтинге следуют две модели Renault - кроссовер Duster (7 тыс. шт.; -20%) и седан Logan (6,6 тыс. шт.; +2%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых новых легковых автомобилей с механической КП в России по итогам 1 квартала нынешнего года попали: KIA Rio (6,3 тыс. шт.; -39%), LADA XRAY (6,1 тыс. шт.; +2%), Chevrolet Niva (5,7 тыс. шт.; -15%) и Volkswagen Polo (4,9 тыс. шт.; -18%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи модели-лидеры chevrolet chevrolet niva kia kia rio lada lada 4x4 lada granta lada largus lada vesta lada xray renault renault duster renault logan volkswagen volkswagen polo

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Первые автомобили LADA Granta Cross появились у дилеров

17 мая 2019

Все новости

Статьи на тему

«Лада» на миллион («Российская газета»)

1 февраля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько стоят самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России?

17 мая 2019

Вся инфографика
 