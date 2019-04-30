KIA выпустит полноприводный хэтчбек и электрический седан

Стала известна информация о новинках KIA, которые будут представлены в ближайшие три года. По данным портала The Keea, на 2019-й запланирован старт производства сразу трех моделей, в том числе приподнятого хэтчбека Xceed, который получит версию с полным приводом.

Так, первой на конвейер встанет новая KIA Optima. Седан и универсал впервые получат полноприводную трансмиссию с электронноуправляемой муфтой подключения задней оси и несколькими режимами работы. Следом за ней начнется производство Xceed (передний или полный привод) и подключаемого гибрида Ceed SW PHEV. Информации о версии с электрическим стартер-генератором и 48-вольтовой батарей пока нет, пишет Motor.ru.

В следующем году на рынок выйдут сразу две эко-модели: большой водородный седан и четырехдверный электрокар длиной 4,7 метра. Последний, вероятно, будет основан на футуристичном концепте Imagine By KIA, представленном в этом году на автосалоне в Женеве. Компанию им составит новый Sorento. Выпуск минивэна Sedona следующего поколения и «конкурента Ford Ranger» запланирован на 2022 год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого состоится в Корее этим летом, появится на российском рынке уже в следующем году. Новинка будет выпускаться локально, как и все модели KIA в нашей стране. При этом в компании уверены, что новый компактный кроссовер от KIA сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B. Новый SUV создан на основе концепта SP Signature, представленного в апреле нынешнего года. Как отмечается, в дизайне нового кроссовера очертания традиционного внедорожника сочетаются с такими нетипичными для этого класса деталями экстерьера, как удлиненный капот, строгая линия, формирующая облик переднего бампера, и очерченные грани на поверхностях. Выразительная плечевая линия подчеркивает сужающиеся к задним стойкам боковые стекла, а задний бампер с имитацией выпускных патрубков придает автомобилю спортивный внешний вид. Стоит также отметить, что новый компактный внедорожник получил светодиодную оптику.

Что касается большого 8-местного внедорожника KIA Telluride, окончательного решения о его появлении в России пока не принято, поскольку он разрабатывался для американского рынка, и для него предусмотрен только бензиновый силовой агрегат. В нашей стране потенциал у такого внедорожника есть, в первую очередь, с дизельным мотором. А вот легкий пикап, который KIA готовит для Европы (на той же платформе, что и Hyundai Santa Cruz) в России вряд ли появится – рынок пикапов в нашей стране достаточно ограниченный.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».