АВТОВАЗ в 1 квартале получил 414 млн рублей прибыли по РСБУ против убытка годом ранее

Чистая прибыль АВТОВАЗа по РСБУ по итогам первого квартала 2019 года составила 414 млн рублей против убытка в 128 млн рублей годом ранее. Выручка в отчетный период увеличилась на 10%, до 75,506 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете компании. Прибыль от продаж в январе-марте 2019-го составила 1,597 млрд рублей против 885 млн рублей годом ранее.

Как сообщает агентство "Финмаркет", дебиторская задолженность АВТОВАЗа по состоянию на 31 марта 2019 года выросла на 13,7% с начала года, до 38,171 млрд рублей. Показатель долгосрочных заемных средств сократился с 76,304 млрд рублей на начало года до 76,02 млрд рублей на 31 марта 2019 года. Краткосрочные заемные средства выросли на 63%, до 11,139 млрд рублей. Кредиторская задолженность при этом сократилась почти на 4%, до 52,993 млрд рублей.

В отчетности указывается, что компания получила "прибыль в результате роста выручки и оптимизации затрат". При этом отмечается, что на улучшение финансового результата повлияло увеличение продаж автомобилей LADA.

Доля импорта от общего объема поставок материалов и комплектующих изделий за первый квартал 2019 года составила 28% (по итогам 2018 года - 24,5%). При этом доля Renault в общем объеме поставок в первом квартале составила 19% (в 2018 году - 15,9%).

Средняя численность работников АВТОВАЗа в первом квартале составила 36226 человек, в 2018 году этот показатель находился на уровне 36459 человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры LADA продали 82363 автомобиля, что на 4,1% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21% против 20,1% годом ранее. Бестселлером АВТОВАЗа на российском рынке в январе-марте стала новая LADA Granta.

В январе 2019 года АВТОВАЗ начал продажи «заряженной» версии седана LADA Vesta Sport, производство которого налажено на мощностях тольяттинского предприятия «Лада Спорт». В первом полугодии у дилеров также ожидается вседорожная модификация универсала LADA Granta Cross, а во втором – «заряженная» LADA Granta Sport. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках СПИКа АВТОВАЗ выступает в качестве основного инвестора в группе партнеров Альянса, в состав которой входят ООО «ЛАДА Ижевск» (входит в Группу «АВТОВАЗ»), ЗАО «Рено Россия», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», OOO «Мицубиси Моторс Рус», которые являются членами Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.