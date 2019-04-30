УАЗ «Профи» получит удлиненную версию

На площадке одного из дилеров УАЗа замечена удлиненная версия коммерческой модели «Профи».

По данным сайта Uazbuka, новая версия «Профи» получила удлиненную раму (ее усилили накладками), благодаря чему колёсная база автомобиля увеличилась на 65 см – до 4,15 метра. А длина грузовой платформы выросла на метр и теперь составляет 4,1 метра: такая машина по размерам кузова может сравниться с «ГАЗелью».

Снаряженная масса автомобиля увеличилась на 300 кг, но полная масса по документам по-прежнему не превышает 3,5 тонн, чтобы не попасть в «грузовую» категорию, пишет портал Wroom.ru.

Напомним, Ульяновский автозавод еще в прошлом году сертифицировал удлиненную версию грузовика, но информации о дате начала продаж до сих пор нет. Неясно и насколько подорожает новая версия модели. Обычный УАЗ «Профи» с одинарной кабиной сейчас стоит от 819 тыс. 900 рублей.

Напомним, УАЗ «Профи» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Кроме того, для УАЗ «Профи» доступны различные варианты надстроек – промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор.

В декабре прошлого года Ульяновский автозавод обновил легкий коммерческий автомобиль УАЗ «Профи». У автомобиля усилена задняя подвеска путем увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новая шумоизоляция значительно улучшила виброакустический комфорт кабины. Изнутри на стойках кузова установлены поручни для большего удобства при посадке в машину. Также у заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником. И теперь на УАЗ «Профи» можно заказать круиз-контроль. Для снижения расхода топлива и улучшения аэродинамических свойств автомобиля на все версии с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель.

Обновленный УАЗ «Профи» оснащается 149-сильным мотором ЗМЗ-Про. В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».