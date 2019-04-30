Европейский авторынок в апреле относительно стабилизировался

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля снизились на 0,5% до 1 млн 344 тыс. 863 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце авторынок относительно стабилизировался, причем наибольший вклад в этот результат внесли страны Восточной Европы. По итогам четырех месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 491 тыс. 050 единиц (-2,5%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за апрель, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 152376 машин (-6,8%). Второе место заняла Renault с показателем 90854 автомобиля (-5,4%). На третью строчку вышел Peugeot, реализовавший 86122 машины (-1%). Замыкают пятерку лидеров Ford (81873 шт., -5,1%) и Mercedes-Benz (74166 шт., +2,8%).

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