19.05.19 Прочитали 233 раз

Китайский авторынок в апреле вновь усилил падение

Китайский авторынок в апреле вновь усилил падение

Обзор автомобильного рынка России
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Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам апреля снизились на 17,7% и составили 1 млн 547 тыс. 900 единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется десятый месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. За четыре месяца 2019 года китайский авторынок снизился на 14,7% до 6 млн 836 тыс. 600 машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию в Китае на 9,6% до 302600 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться примерно на уровне прошлого года – около 23,7 млн пассажирских машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи китай автомобильные рынки

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