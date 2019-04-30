Suzuki в апреле увеличила продажи в России на 21%

Российские дилеры Suzuki в апреле реализовали 632 автомобиля – на 21% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи Suzuki в нашей стране составили 1746 машин, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 504 экземпляров (+32%). Как отмечается, обновленный кроссовер, продажи которого стартовали в конце февраля, вызвал высокий интерес у покупателей по всей стране.

Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце выросла на 45% и составила 128 автомобилей. Что касается внедорожника Suzuki Jimny, активность поклонников этой модели в марте сказалась на апрельских продажах автомобиля. Склад автомобилей 2018 года выпуска был полностью распродан, и почитателям Jimny остается ждать появления нового поколения внедорожника, выход которого на российский рынок запланирован на осень текущего года.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом (6016 машин).

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».