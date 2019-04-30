Рынок мотоциклов с пробегом в России вырос на 45%

С января по март 2019 года объем российского рынка подержанных мотоциклов с пробегом составил 7,2 тыс. единиц. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 45% выше результата годичной давности.

Более 25% вторичного рынка мототехники приходится на Москву и Московскую область, показатели которых составили 937 и 880 экземпляров соответственно. Замыкает тройку лидеров среди регионов Краснодарский край (839 шт.), которому с заметным отрывом удалось опередить Санкт-Петербург (463 шт.). Далее следуют Ростовская и Свердловская области (257 и 204 шт. соответственно). В остальных субъектах РФ объем перепродаж мототехники оказался менее 200 экземпляров.

О том, какие марки и модели мотоциклов пользуются наибольшей популярностью на вторичном рынке, можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

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