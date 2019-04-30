За 5 лет доля корпоративных продаж автомобилей выросла в 1,5 раза

Доля легковых автомобилей, регистрируемых на юридических лиц за последние 5 лет, выросла в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства АВТОСТАТ.

Так, если в массовом сегменте в 2014 году на долю юридических лиц приходилось 8% рынка, то сейчас эта доля увеличилась до 12%. В премиальном сегменте цифры существенно выше, но тенденция аналогичная: 20% в 2014 году и 31% сейчас.

По мнению исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, это связано с развитием лизинговых программ, а также с ростом таких сегментов как такси и каршеринг.

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